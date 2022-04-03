Фелиш посвятил победу над «Алавесом» Симеоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал, что победу над «Алавесом» в матче 30-го тура чемпионата Испании, команда хочет посветить главному тренеру Диего Симеоне у которого недавно умер отец.

«Мы хотим посвятить победу Диего Симеоне. У него был один из самых трудных периодов в жизни. Это победа для него», — приводит слова Фелиша журналист Белен Санчес Гарсия.

Сам 22-летний португалец в этой встрече оформил дубль.

Триумф позволил «матрасникам» подняться на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Преимущество над четвёртой «Барселоной» составляет 3 очка. Однако каталонцы провели на две игры меньше.