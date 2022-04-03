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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш набрал 6 очков в последних четырёх поединках Ла Лиги

03 Апреля 2022 • 08:48 Комментировать
Атлетико М
4:1
Алавес
окончен

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в последнее время набрал превосходную форму.

22-летний португальский футболист оформил дубль в поединке с «Алавесом» и помог мадридской команде одержать крупную победу со счётом 4:1. Стоит отметить, что в четырёх последних матчах испанского чемпионата Фелиш набрал шесть очков по системе «гол+пас». До этого Жоау отмечался результативными действиями в матчах с «Бетисом», «Райо Вальекано» и «Кадисом».

Всего в этом сезоне Жоау Фелиш провёл в испанской лиге 22 встречи, в которых забил восемь мячей и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ла Лига Жоау Фелиш
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03.04  19:30 Гранада ... Райо Вальекано 2.65 3.20 2.85
03.04  19:30 Валенсия ... Кадис 1.84 3.70 4.40
03.04  22:00 Барселона ... Севилья 1.70 3.95 5.00
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