Фелиш набрал 6 очков в последних четырёх поединках Ла Лиги

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в последнее время набрал превосходную форму.

22-летний португальский футболист оформил дубль в поединке с «Алавесом» и помог мадридской команде одержать крупную победу со счётом 4:1. Стоит отметить, что в четырёх последних матчах испанского чемпионата Фелиш набрал шесть очков по системе «гол+пас». До этого Жоау отмечался результативными действиями в матчах с «Бетисом», «Райо Вальекано» и «Кадисом».

Всего в этом сезоне Жоау Фелиш провёл в испанской лиге 22 встречи, в которых забил восемь мячей и сделал четыре ассиста.