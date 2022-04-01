Симеоне о словах Лапорты о Фелише: «Я не удивлён»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчёт того, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта на днях обрушился комплиментами на нападающего «матрасников» Жоау Фелиша.

«Я уже не первый день в футболе. Меня не удивляет то, что настолько умные президенты, как Жоан Лапорта позволяют себе подобные высказывания о Фелише. Сейчас Жоау находится в отличной форме. Он очень сильно нам помог в последних матчах», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, недавно Лапорта рассказал о том, что летом 2021 года «Барселона» предложила «Атлетико» обменять Фелиша на Гризманна, но «матрасники» ответили отказом.