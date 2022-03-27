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Серхи Роберто близок к переходу в «Атлетико»

27 Марта 2022 • 21:09 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
1.35 4.80 10.50
02.04 22:00

Крайний защитник «Барселоны» Серхи Роберто согласился перейти в мадридский «Атлетико».

По словам президента каталонского клуба, Серхи Роберто решил не продлевать действующий контракт. Если ситуация не изменится, 30-летний футболист станет свободным агентом по окончании сезона.

По сведениям TodoFichajes, Роберто уже достиг договорённости с мадридским «Атлетико». Сообщается также, что испанец отклонил выгодное предложение от клуба МЛС ради возможности продолжить карьеру в Европе.

Серхи Роберто не появляется на поле с осени из-за травмы. В текущем сезоне он успел провести 12 матчей за «Барселону», в которых забил 2 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Серхи Роберто
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