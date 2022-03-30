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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» претендует на полузащитника «Лилля»

30 Марта 2022 • 01:18 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
1.35 4.70 10.50
02.04 22:00

Полузащитник французского «Лилля» Шека может стать игроком мадридского «Атлетико».

Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний португалец может заменить в составе «матрасников» Эктора Эрреру, который перейдёт в американский «Хьюстон Динамо» летом.

«Атлетико» также рассматривает кандидатуру Бубакара Камара из «Марселя». Именно 22-летний француз считается приоритетным вариантом, но в борьбе за него мадридцам придётся выдержать серьёзную конкуренцию со стороны английских клубов.

Шека будет доступен в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «Лиллем» истекает через три месяца. В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей, в которых забил 3 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лилль Бубакар Камара Шека
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АТЛЕТИКО М АЛАВЕС
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