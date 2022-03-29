«Атлетико» планирует продлить аренду Гризманна, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне»

Мадридский «Атлетико» пока не намерен выкупать Антуана Гризманна, надеясь вместо этого продлить аренду.

Текущий арендный договор французского нападающего с «матрасниками» действует до конца сезона. У мадридцев есть возможность выкупить Гризманна за 40 млн евро, однако вместо этого они планируют продлить аренду ещё на год, информирует Goal.

«Атлетико» не придётся платить «Барселоне» 40 млн евро этим летом, если аренда будет продлена. Следует также отметить, что пункт о выкупе за 40 млн станет обязательным лишь в том случае, если 31-летний француз примет участие не менее чем в 50% от общего количества матчей столичного коллектива.

В текущем сезоне Антуан Гризманн поразил ворота 8 раз в 28 поединках за «Атлетико» во всех соревнованиях.