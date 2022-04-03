Симеоне прокомментировал крупную победу «Атлетико» над «Алавесом»

Мадридский «Атлетико» крупно обыграл «Алавес» в матче тридцатого тура испанской Ла Лиги, и теперь Диего Симеоне, наставник мадридского клуба, излучает оптимизм накануне первого матча против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ранее его команда выбила из турнира другой клуб из Манчестера - «Юнайтед».

- Нас ждет невероятно сильный соперник. Этот вызов сильно отличается от того, что мы имеем в Лиге чемпионов, - цитирует Симеоне издание Marca.

Первая встреча «Манчестер Сити» и «Атлетико» состоится пятого апреля в Англии, ответный матч - через неделю, тринадцатого апреля.