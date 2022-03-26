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Чемпионат Испании. Ла Лига

Горе в семье Симеоне - скончался отец Диего

26 Марта 2022 • 01:17 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
1.35 4.70 10.50
02.04 22:00

Горе в семье Диего Симеоне - в возрасте восьмидесяти лет ушел из жизни его отец, Карлос Симеоне. Об этом официально сообщила пресс-служба мадридского «Атлетико» - клуба, который Симеоне возглавил в самом начале 2012 года, недавно отметив десятилетие пребывания у его руля.

- Семья «Атлетико» скорбит вместе с нашим тренером из-за смерти Карлоса Симеоне. Хотим выразить свои искренние соболезнования. Покойся с миром, - гласит сообщение, появившееся на официальном сайте клуба.

Свой следующий матч «Атлетико» проведет третьего апреля против «Алавеса», так что у Диего есть время предать земле тело своего отца.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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АТЛЕТИКО М АЛАВЕС
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