Горе в семье Симеоне - скончался отец Диего

Горе в семье Диего Симеоне - в возрасте восьмидесяти лет ушел из жизни его отец, Карлос Симеоне. Об этом официально сообщила пресс-служба мадридского «Атлетико» - клуба, который Симеоне возглавил в самом начале 2012 года, недавно отметив десятилетие пребывания у его руля.

- Семья «Атлетико» скорбит вместе с нашим тренером из-за смерти Карлоса Симеоне. Хотим выразить свои искренние соболезнования. Покойся с миром, - гласит сообщение, появившееся на официальном сайте клуба.

Свой следующий матч «Атлетико» проведет третьего апреля против «Алавеса», так что у Диего есть время предать земле тело своего отца.