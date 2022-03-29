«Атлетико» заинтересовался полузащитником французского «Лилля»

Мадридский «Атлетико» уже готовится к летней трансферной кампании, и одной из целей испанского клуба может стать Шека - 27-летний португальский полузащитник, который проводит свой пятый сезон в «Лилле». Как сообщает El Mundo Deportivo, другим претендентом на услуги португальца является его соотечственник Жозе Моуринью, тренирующий «Рому».

В «Атлетико» Шека может стать хорошей альтернативой мексиканскому полузащитнику Эктору Эррере, будущее которого в клубе под вопросом. В текущем сезоне Шека забил два мяча в двадцати одном матче в составе «Лилля», а его клуб идет шестым в турнирной таблице Лиги 1.