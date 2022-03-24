Симеоне хочет видеть в «Атлетико» звезду «Интера»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне желает видеть в команде нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Атлетико» находится в поисках нового форварда, поскольку летом команду с высокой вероятностью покинет 35-летний Луис Суарес.

Первым выбором наставника «матрасников» является лидер атаки миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. По данным La Repubblica, Симеоне уже обратился к руководству своего клуба с просьбой приложить максимальные усилия для покупки 24-летнего аргентинца в летнее трансферное окно.

Сообщается, что трансфер Мартинеса может обойтись примерно в 60 млн евро, однако «Атлетико» не планирует выплачивать такую сумму.