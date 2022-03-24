Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне хочет видеть в «Атлетико» звезду «Интера»

24 Марта 2022 • 23:18 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
1.35 4.70 10.50
02.04 22:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне желает видеть в команде нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Атлетико» находится в поисках нового форварда, поскольку летом команду с высокой вероятностью покинет 35-летний Луис Суарес.

Первым выбором наставника «матрасников» является лидер атаки миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. По данным La Repubblica, Симеоне уже обратился к руководству своего клуба с просьбой приложить максимальные усилия для покупки 24-летнего аргентинца в летнее трансферное окно.

Сообщается, что трансфер Мартинеса может обойтись примерно в 60 млн евро, однако «Атлетико» не планирует выплачивать такую сумму.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Диего Симеоне Лаутаро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М АЛАВЕС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
23:18 · Испания. Ла Лига
Симеоне хочет видеть в «Атлетико» звезду «Интера»
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от желания подписать Рюдигера
22:34 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: Азар в «Челси» был чертовски хорош
21:26 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» убеждены, что Дембеле договорился с новым клубом
21:26 · Испания. Ла Лига
Хорди Кройф объяснил, почему зимой «Барселона» покупала игроков из АПЛ
21:06 · Испания. Ла Лига
Кулибали может заменить Араухо в «Барселоне»
20:53 · Испания. Ла Лига
Хорди Кройф: «Игроки готовы на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Араухо
20:27 · Испания. Ла Лига
Рафинья хочет перейти в «Барселону»
19:53 · Германия. Бундеслига
Эдегор: «Мы общались с Холанном о «Реале»
19:33 · Испания. Ла Лига
Педри назвал дрим-тим, в которой нашлось место игроку «Реала»
19:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет выкупить Морату после окончания аренды
19:08 · Испания. Ла Лига
Бубакар Камара близок к переходу в «Атлетико»
18:16 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо: Трудно сказать, почему не получилось в «Барсе», но настало время двигаться вперед
16:52 · Испания. Ла Лига
Хавьер Агирре назначен главным тренером «Мальорки»
Все новости
Рекомендуем