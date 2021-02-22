​Ленгле после матча «Барселоны» покидал стадион в слезах

В воскресенье «Барселона» огорчила своих фанатов, потеряв два очка в домашнем матче чемпионата против «Кадиса». Незадолго до конца встречи защитник каталонцев Клеман Ленгле «привёз» пенальти, в результате которого гости отыгрались и увезли домой ничью.

Mundo Deportivo опубликовал на своих страницах видео, на котором Ленгле покидает стадион «Камп Ноу» на своём автомобиле. На глазах французского защитника можно заметить слёзы.

В нынешнем сезоне Клеман Ленгле провёл в составе «Барселоны» тридцать два матча в различных соревнованиях. На счету французского защитника один забитый гол.