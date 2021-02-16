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Верратти хотел уйти в «Барселону», но испугался санкций со стороны «ПСЖ»

16 Февраля 2021, 20:54,

Бывший агент полузащитника Марко Верратти Донато ди Кампли вспомнил, как его клиент мог уйти в «Барселону» в 2017 году.

По словам агента, с ним связались каталонцы, и игрок дал добро на переговоры. Тем не менее, парижский клуб решительно был против этого трансфера и добился своего.

- Марко хотел уйти в «Барселону» и играть с Месси, а также стать чемпионом. Я ему советовал уходить в «Баварию», «Барселону» или «Реал». Когда стало понятно, что «ПСЖ» его не отпустит, Верратти испугался того, что его усадят на скамейку, и сдался», - заявил агент L'Equipe.

Донато ди Кампли добавил, что хавбеку пообещали подписать в команду Неймара и поднять зарплату, но для этого Верратти нужно было уволить своего представителя. «Я начал с Калашниковым в руке, а закончил водяным пистолетом», - резюмировал ди Кампли.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, ПСЖ, Марко Верратти
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