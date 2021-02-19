Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу

Будущее Лионеля Месси — одна из главных загадок ближайшего будущего. Аргентинец может покинуть «Барселону» в связи с истечением контракта. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» задаётся вопросом, нужен ли форвард кому-либо.

Летом у Лионеля Месси завершается контракт с «Барселоной», и сам аргентинец готов рассмотреть варианты с переходом. Ещё прошлым летом форвард требовал от клуба отпустить его, но каталонцы отказались это делать. Месси не стал судиться, а решил просто дождаться окончания контракта, который был рассчитан до лета 2021. Иными словами, аргентинец уже сейчас может подписать договор с любым клубом.

Претендентов на Месси, по информации СМИ, хватает. Его имя связывают с «Манчестер Сити», «ПСЖ», говорилось про «Интер» и «Челси», а также варианты в США. Тем не менее переезд за океан можно исключить, сам Месси говорил, что пока хочет играть на высоком уровне.

Проблема с Месси заключается в его зарплатных ожиданиях, которые довольно высокие. С учётом же коронакризиса вопрос в экономической обоснованности перехода аргентинца станет ключевым. Например, сообщалось, что «ПСЖ» для подписания Месси может продать Килиана Мбаппе. И вот тут главный вопрос — стоит ли Месси таких трат?

Аргентинцу летом исполняется 34 года, но и у гениев есть срок годности. Месси даже в плохой форме может приносить пользу, и мы это видели. Тем не менее когда аргентинец в неважных кондициях, ждать от него волшебства не стоит. Мы это видели много раз. Стоит ли это баснословных денег на зарплату? Больший вопрос...

Разговоры о том, что «ПСЖ» может продать Мбаппе, чтобы получить Месси, выглядят и вовсе диковатыми. Француз может ещё долгие годы приносить пользу, в то время как аргентинцу на высоком уровне объективно осталось провести всего насколько сезонов. На самом деле даже обратная последовательность действия выглядит не очень логично. Даже если Мбаппе уйдёт из «ПСЖ», то инвестировать вырученные средства в Месси — не самая удачная затея. Аргентинец не гарантирует победу в Лиге чемпионов, более того — «Барселона» последние годы стабильно вылетает из турнира после разгромных поражений.

Текущий сезон, например, у Месси получается довольно блеклым. Поединок Лиги чемпионов против «ПСЖ» это показал отчётливо ярко. Аргентинец мог делать разницу, тянуть свою команду, но мы этого не увидели. Есть ли у кого-то уверенность, что в следующем сезоне ещё более постаревший Месси сможет это сделать в новых обстоятельствах?

Брать сейчас Месси за любые деньги — дорогое удовольствие даже для самых богатых клубов мира. Кроме того, аргентинец ведь придёт в ранге звезды, под которую надо будет выстраивать команду, иначе просто глупо подписывать Месси. Однако история «Барселоны» последних сезонов наглядно показывает, к чему это приводит. Вот и вопрос — а надо ли ради Месси ломать структуру? Мы же говорим о существующих и довольно успешных проектах — клубы и так претендуют на самые высокие места.

Со спортивной точки зрения подписание Месси сейчас выглядит довольно рискованным шагом. При этом контракт аргентинца точно будет накладным с финансовой точки зрения. Поэтому на Месси, скорее всего, могут претендовать богатые клубы, у которых есть игровые проблемы, например, «Манчестер Юнайтед». Однако в этом случае вопрос в другом — зачем это Месси? Зачем менять один ворох проблем на другой?

В общем, несмотря на желание Месси уйти, он может оказаться в ситуации, когда будет не так много желающих его подписать, либо готовых, но далеко не на самых интересных финансовых условиях.

Андрей Центров