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Куману понравилась перепалка между Пике и Гризманном

20 Февраля 2021, 21:45,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий по поводу перепалки между Херардом Пике и Антуаном Гризманном во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Во время футбольного матча происходят разные вещи, поскольку напряжение велико. Хорошо, когда люди реагируют, если что-то складывается неудачно. У меня нет проблем с такими ситуациями. Мне нравятся такие моменты. Не люблю тихих футболистов», - приводит слова Кумана AS.

Напомним, во вторник «Барселона» в родных стенах уступила «ПСЖ» с результатом 1:4. Ответный поединок между командами пройдёт в Париже десятого марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Херард Пике, Рональд Куман
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