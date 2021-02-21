Куман: «Не хочу винить своих футболистов, но сегодня мы не лучшим образом сыграли в атаке»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча с «Кадисом» (1:1).

«Я был спокоен, но важно понимать, что при счёте 1:0 может произойти всё, что угодно. Мы должны были забить второй гол, тогда всё было бы по-другому. Не хочу винить своих футболистов, но сегодня мы не лучшим образом сыграли в атаке. Я невероятно разочарован, даже больше, чем во вторник после матча с «ПСЖ» (1:4), - цитирует Кумана Marca.

«Барселона» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет уже восемь зачетных баллов.