Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куман: «Не хочу винить своих футболистов, но сегодня мы не лучшим образом сыграли в атаке»

21 Февраля 2021, 23:58,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча с «Кадисом» (1:1).

«Я был спокоен, но важно понимать, что при счёте 1:0 может произойти всё, что угодно. Мы должны были забить второй гол, тогда всё было бы по-другому. Не хочу винить своих футболистов, но сегодня мы не лучшим образом сыграли в атаке. Я невероятно разочарован, даже больше, чем во вторник после матча с «ПСЖ» (1:4), - цитирует Кумана Marca.

«Барселона» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет уже восемь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола