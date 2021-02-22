Бускетс сыграл 400 матчей за «Барселону» в Примере

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс сыграл юбилейный поединок в составе команды. Домашняя встреча против «Кадиса» стала для 32-летнего исполнителя 400-й за «сине-гранатовых» в чемпионате Испании. Всего на его счету 611 матчей во всех турнирах.

Хавбек занимает четвертое место по количеству матчей в истории клуба. Бускетс уступает лишь Андресу Иньесте, Лионелю Месси и Хави Эрнандесу.

В составе первой команды «Барселоны» Серхио играет с 2008-го года. В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 21 поединок, отдал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.