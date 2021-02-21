«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов

Потерпевший четыре поражения кряду «Кадис» приехал в гости к «Барселоне» с целью пропустить как можно меньше и за 88 минут нанес лишь один удар в сторону ворот противника, контролируя мяч лишь 19% времени. Лионель Месси реализовал пенальти, а также имел несколько шансов забить снова и снова, также Антуан Гризманн, Рикард Пуч и Усман Дембеле были близки к успеху. На 89-й минуте аутсайдеры отыгрались с 11-метрового, который был назначен после ошибки Клемана Ленгле.

Итог - нелогичная ничья 1:1. «Барселона» в восьми очках от «Атлетико» и в пяти - от «Реала».