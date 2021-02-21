Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
3

«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов

21 Февраля 2021, 17:55,

Потерпевший четыре поражения кряду «Кадис» приехал в гости к «Барселоне» с целью пропустить как можно меньше и за 88 минут нанес лишь один удар в сторону ворот противника, контролируя мяч лишь 19% времени. Лионель Месси реализовал пенальти, а также имел несколько шансов забить снова и снова, также Антуан Гризманн, Рикард Пуч и Усман Дембеле были близки к успеху. На 89-й минуте аутсайдеры отыгрались с 11-метрового, который был назначен после ошибки Клемана Ленгле.

Итог - нелогичная ничья 1:1. «Барселона»  в восьми очках от «Атлетико» и в пяти - от «Реала».

Протокол игры  
Барселона 1:1 Кадис
(1:0) Месси Лионель 32'    
    89' Алекс Фернандес (1:1)
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино   80' (Мингеса Оскар (   80') Пике Херард Ленгле Клеман Альба Жорди Де Йонг Френки Бускетс Серхио   65' (Брайтвайт Мартин (   65') Гонсалес Педро   74' (Тринкан Франсишку (   74') Дембеле Усман   80' (Пуч Рикард (   80') Месси Лионель Гризманн Антуан   65' (Пьянич Миралем (   65')
Запасные: Фирпо Жуниор Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус
Ледесма Херемиас Карселен Исаак Хименес Фали Мауро Маркос Альфонсо Луис Санчес Сальвадор   62' (Алехо Иван (   62'   82') Гарридо Хон   58' (Мари Хосе (   58'   86') Переа Альберто   76' (Йонссон Йенс (   76') Искьердо Хайро   59' (Алекс Фернандес (   59') Негредо Альваро   59' (Лосано Энтони (   59') Собрино Рубен
Запасные: Алькала Педро Мартин Алекс Малбашич Филип Хиль Давид Флере Хуан Помбо Хорхе Шапоньич Иван
21 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Кадис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (17)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
21 Февраля 2021, 19:01

Скриньте ребята мы становимся свидетелями редкого явления - распадом (развалом) некогда великого клупа, деградация которого проходит в плановом режиме....

0
Nashterator
21 Февраля 2021, 18:59

Очень плохо играли.

1
Артур Измаилов
21 Февраля 2021, 18:47

ох и отгрузит ПСЖ Барсе по полной

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
gresnik
21 Февраля 2021, 18:37

гном уже в мыслях гуляет возле Эйфелевой башни )))

1
Bartimeus
21 Февраля 2021, 18:35

Барса в прострации, позитива никакого в игре. Ждем как минимум 4:1 в ответке от ПСЖ.

1
Артур Измаилов
21 Февраля 2021, 18:45

а я жду 8-2 от ПСЖ

1
aegur
21 Февраля 2021, 19:04

всем насрать на твои ожидания))

1
Booker
21 Февраля 2021, 18:08

Зачем,зачем выпустили этого яицеголового датчанина,какой толк от двух лягушатников?Это ужас,а не игра,Такое ощущение что им все по...й.

1
Артур Измаилов
21 Февраля 2021, 18:46

зачем выпустили такого карликового днаря? карлик тянет Барсу на дно

1
ингерман
21 Февраля 2021, 18:05

ай.. отличненько.. сегодня слишком много фуцбола.. не успеваешь за всем следить.. )))

2
779
21 Февраля 2021, 18:04

Атлетико говорит - догоняйте, ребята! Но мы гордо отвечаем - не надо, нам и здесь хорошо с нашим гавно футболом.)))
Матч в целом ничем не примечателен, кроме повышенного уровня скуки у Барсы и полной апатией Кадиса. Они, видимо, знали, что забьют на 90-й минуте и до этого вообще не думали атаковать.
Больше и сказать нечего. Как у Жванецкого "Немой укор в глазах".

0
pol-black
21 Февраля 2021, 20:09

опять французы кучу моментов запороли вместе с Лео?

0
pol-black
21 Февраля 2021, 20:08

не смотрел. и даже не жалею.

0
Castilla
21 Февраля 2021, 20:22

Чё с тебя взять,смотришь только когда выигрывают,с тонущего корабля известно кто первый бежит

0
pol-black
21 Февраля 2021, 20:46

хы! я не смотрел за сезон несколько матчей всего в исполнении Барсы. а вот почему я должен перед не понять кем тут оправдываться, мне не понятно.

5
Шарипов Тахир
21 Февраля 2021, 17:58

Позор!!! Позор в степени бесконечность! Нельзя играть и выигрывать, если вся команда ходит пешком по полю. Если Месси пребывает в хреновом настроении, не ставить его вообще в состав. Нельзя выигрывать даже у Кадиса, если нет желания играть. Совершеннейшая деградация, и абсолютная беспомощность в атаке. С ужасом можно ждать сколько насует ПСЖ в Париже такой Барсе!

0
CELTIC FROST
21 Февраля 2021, 18:33

Если Месси пребывает в хреновом настроении, не ставить его вообще в состав. +++

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола