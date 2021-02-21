«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов

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21 Февраля 2021, 17:55,
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Потерпевший четыре поражения кряду «Кадис» приехал в гости к «Барселоне» с целью пропустить как можно меньше и за 88 минут нанес лишь один удар в сторону ворот противника, контролируя мяч лишь 19% времени. Лионель Месси реализовал пенальти, а также имел несколько шансов забить снова и снова, также Антуан Гризманн, Рикард Пуч и Усман Дембеле были близки к успеху. На 89-й минуте аутсайдеры отыгрались с 11-метрового, который был назначен после ошибки Клемана Ленгле.
Итог - нелогичная ничья 1:1. «Барселона» в восьми очках от «Атлетико» и в пяти - от «Реала».
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 32'
|89' Алекс Фернандес (1:1)
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино 80' ( Мингеса Оскар ( 80') • Пике Херард • Ленгле Клеман • Альба Жорди • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио 65' ( Брайтвайт Мартин ( 65') • Гонсалес Педро 74' ( Тринкан Франсишку ( 74') • Дембеле Усман 80' ( Пуч Рикард ( 80') • Месси Лионель • Гризманн Антуан 65' ( Пьянич Миралем ( 65')
Запасные: Фирпо Жуниор • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак • Хименес Фали • Мауро Маркос • Альфонсо Луис • Санчес Сальвадор 62' ( Алехо Иван ( 62' ) • 82'Гарридо Хон 58' ( Мари Хосе ( 58' ) • 86'Переа Альберто 76' ( Йонссон Йенс ( 76') • Искьердо Хайро 59' ( Алекс Фернандес ( 59') • Негредо Альваро 59' ( Лосано Энтони ( 59') • Собрино Рубен
Запасные: Алькала Педро • Мартин Алекс • Малбашич Филип • Хиль Давид • Флере Хуан • Помбо Хорхе • Шапоньич Иван
21 февраля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Кадис
Скриньте ребята мы становимся свидетелями редкого явления - распадом (развалом) некогда великого клупа, деградация которого проходит в плановом режиме....
Очень плохо играли.
ох и отгрузит ПСЖ Барсе по полной
гном уже в мыслях гуляет возле Эйфелевой башни )))
Барса в прострации, позитива никакого в игре. Ждем как минимум 4:1 в ответке от ПСЖ.
а я жду 8-2 от ПСЖ
всем насрать на твои ожидания))
Зачем,зачем выпустили этого яицеголового датчанина,какой толк от двух лягушатников?Это ужас,а не игра,Такое ощущение что им все по...й.
зачем выпустили такого карликового днаря? карлик тянет Барсу на дно
ай.. отличненько.. сегодня слишком много фуцбола.. не успеваешь за всем следить.. )))
Атлетико говорит - догоняйте, ребята! Но мы гордо отвечаем - не надо, нам и здесь хорошо с нашим гавно футболом.)))
Матч в целом ничем не примечателен, кроме повышенного уровня скуки у Барсы и полной апатией Кадиса. Они, видимо, знали, что забьют на 90-й минуте и до этого вообще не думали атаковать.
Больше и сказать нечего. Как у Жванецкого "Немой укор в глазах".
опять французы кучу моментов запороли вместе с Лео?
не смотрел. и даже не жалею.
Чё с тебя взять,смотришь только когда выигрывают,с тонущего корабля известно кто первый бежит
хы! я не смотрел за сезон несколько матчей всего в исполнении Барсы. а вот почему я должен перед не понять кем тут оправдываться, мне не понятно.
Позор!!! Позор в степени бесконечность! Нельзя играть и выигрывать, если вся команда ходит пешком по полю. Если Месси пребывает в хреновом настроении, не ставить его вообще в состав. Нельзя выигрывать даже у Кадиса, если нет желания играть. Совершеннейшая деградация, и абсолютная беспомощность в атаке. С ужасом можно ждать сколько насует ПСЖ в Париже такой Барсе!
Если Месси пребывает в хреновом настроении, не ставить его вообще в состав. +++