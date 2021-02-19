«Барселона» продала Суареса в «Атлетико» за 5 млн евро

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман буквально выдавил из команды форварда Луиса Суареса, и тот приносит максимальную пользу новому лидеру Ла Лиги, «Атлетико», забив уже 16 голов в чемпионате Испании. Уругваец помог «матрасникам» уверенно лидировать в Примере с отрывом в шесть очков от второго места и игрой в запасе.

Diario Sport и ESPN поделились информацией о сумме трансфера игрока. «Барселона» заработала на этой сделке 5 миллионов евро, а также до шести миллионов может получить в виде бонусов. Суарес хотел, чтобы его переход был бесплатным, но стороны договорились о небольшой компенсации для улучшения отношений между клубами. Напомним, что переход Антуана Гризманна в обратном направлении был очень скандальным.