Бывший защитник «Реала»: «Месси должен покинуть «Барселону»

Бывший защитник «Реала» Оскар Руджери считает, что форвард Лионель Месси должен покинуть «Барселону этим летом. Аргентинец сказал, что «Барселона» плохо поступила с Месси, и заявил, что его клуб больше не пользуется уважением в Европе.

«Месси должен покинуть клуб, он потерял уважение к команде, а все остальные клубы Европы потеряли уважение к «Барселоне». Он по-прежнему лучший в мире, но для всех будет лучше, если он уйдет. Он и сам хочет уйти из клуба сильнее, чем раньше. Особенно после того, как они выгнали Луиса Суареса – его друга. Месси и «Барселона» достигли многого вместе, но теперь им нужно расстаться», - приводит слова Оскара Marca.

Оскар Руджери - бывший защитник сборной Аргентины и мадридского «Реала». За испанскую команду он выступал в сезоне 89/90, забил два мяча и стал чемпионом Испании.