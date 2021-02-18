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Бывший защитник «Реала»: «Месси должен покинуть «Барселону»

18 Февраля 2021, 22:47,

Бывший защитник «Реала» Оскар Руджери считает, что форвард Лионель Месси должен покинуть «Барселону этим летом. Аргентинец сказал, что «Барселона» плохо поступила  с Месси, и заявил, что его клуб больше не пользуется уважением в Европе.

«Месси должен покинуть клуб, он потерял уважение к команде, а все остальные клубы Европы потеряли уважение к «Барселоне». Он по-прежнему лучший в мире, но для всех будет лучше, если он уйдет. Он и сам хочет уйти из клуба сильнее, чем раньше. Особенно после того, как они выгнали Луиса Суареса – его друга. Месси и «Барселона» достигли многого вместе, но теперь им нужно расстаться», - приводит слова Оскара Marca.

Оскар Руджери - бывший защитник сборной Аргентины и мадридского «Реала». За испанскую команду он выступал в сезоне 89/90, забил два мяча и стал чемпионом Испании.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Барселона, Лионель Месси, Луис Суарес, Оскар Руджери
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
18 Февраля 2021, 23:03

я такого даже и не помню... Руджери ((( кто это ??? еще один кто считает что игрок , даже такой великий как Месси стоит выше чем клуб...

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