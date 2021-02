Тринкан отпраздновал первые голы за «Барселоны» покупкой «Ламборгини»

Форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан проводит свой первый сезон на «Камп Ноу», регулярно выходит на поле (суммарно 30 матчей), но обычно всего на несколько минут. В последних двух поединках в рамках Ла Лиги 21-летний португалец отметился сразу тремя мячами. Тринкан впервые провел первый матч за «Барселону» и отметил свой голевой почин покупкой нового автомобиля «Ламборгини».

Напомним, Тринкан был куплен у «Браги» за 31 млн евро. Также прошлой осенью он дебютировал в сборной Португалии, проведя четыре матча.

Barcelona youngster Francisco Trincao treated himself to a Lamborghini after scoring his first goal for the club



