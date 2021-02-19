Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тринкан отпраздновал первые голы за «Барселоны» покупкой «Ламборгини»

19 Февраля 2021, 17:31,

Форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан проводит свой первый сезон на «Камп Ноу», регулярно выходит на поле (суммарно 30 матчей), но обычно всего на несколько минут. В последних двух поединках в рамках Ла Лиги 21-летний португалец отметился сразу тремя мячами. Тринкан впервые провел первый матч за «Барселону» и отметил свой голевой почин покупкой нового автомобиля «Ламборгини».

Напомним, Тринкан был куплен у «Браги» за 31 млн евро. Также прошлой осенью он дебютировал в сборной Португалии, проведя четыре матча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Франсишку Тринкан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола