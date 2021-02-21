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Альба – о ничьей с «Кадисом»: «Винить нужно только себя»

21 Февраля 2021, 20:26,

Защитник «Барселоны» Хорди Альба прокомментировал результат матча с «Кадисом» (1:1).

«Это полностью наша вина. Мы доминировали на поле весь матч, но в итоге провалились. Винить нужно только себя и никого больше. Мы должны были сокращать отставание от «Атлетико», учитывая, что они потеряли очки.

Мы знали, что «Кадис» будет глубоко обороняться, они уже обыгрывали нас, это хорошо подготовленная команда.

Мы – «Барселона», а значит продолжим биться в каждом турнире, в котором участвуем», - цитирует испанского защитника Marca.

«Барселона» расположилась на третьем месте в испанской Ла Лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Хорди Альба
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