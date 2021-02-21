Альба – о ничьей с «Кадисом»: «Винить нужно только себя»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба прокомментировал результат матча с «Кадисом» (1:1).

«Это полностью наша вина. Мы доминировали на поле весь матч, но в итоге провалились. Винить нужно только себя и никого больше. Мы должны были сокращать отставание от «Атлетико», учитывая, что они потеряли очки.

Мы знали, что «Кадис» будет глубоко обороняться, они уже обыгрывали нас, это хорошо подготовленная команда.

Мы – «Барселона», а значит продолжим биться в каждом турнире, в котором участвуем», - цитирует испанского защитника Marca.

«Барселона» расположилась на третьем месте в испанской Ла Лиге.