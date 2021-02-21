Пике – о шансах на титулы: «Ситуация сложная»

Защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о шансах каталонцев на трофеи после матча с «Кадисом» (1:1).

«Потеря очков в матче с «Кадисом» - это очень больно, поражение «Атлетико» дало нам шанс. Сегодня мы создали огромное количество моментов, наши голы отменяли, а затем случился пенальти на 90-й минуте. Трудно смириться с этим, нам нужны были три очка.

Шансы на титулы? Нужно признаться, что ситуация сложная, особенно в Лиге чемпионов. В Кубке Испании больше всего шансов», - цитирует испанского защитника Marca.

После двадцати трех туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.