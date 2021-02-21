Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Пике – о шансах на титулы: «Ситуация сложная»

21 Февраля 2021, 18:54,

Защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о шансах каталонцев на трофеи после матча с «Кадисом» (1:1).

«Потеря очков в матче с «Кадисом» - это очень больно, поражение «Атлетико» дало нам шанс. Сегодня мы создали огромное количество моментов, наши голы отменяли, а затем случился пенальти на 90-й минуте. Трудно смириться с этим, нам нужны были три очка.

Шансы на титулы? Нужно признаться, что ситуация сложная, особенно в Лиге чемпионов. В Кубке Испании больше всего шансов», - цитирует испанского защитника Marca.

После двадцати трех туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Херард Пике
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