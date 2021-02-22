«Барселона» показывает худший результат в Примере за последние 14 лет

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22 Февраля 2021, 09:39,
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В рамках 23-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на «Камп Ноу» встречалась с «Кадисом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
По итогам 23-х туров Примеры на счету подопечных Рональда Кумана 47 набранных очков. Это худший показатель «сине-гранатовых» за указанный отрезок чемпионата с сезона-2006/2007. 14 лет назад каталонский гранд имел в своем активе 46 баллов после 23-х туров.
В текущем сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на восемь очков. Следующий матч каталонцы проведут на своем поле против «Эльче» 24-го февраля.
Le FC Barcelone compte 47 points après 23 matchs disputés en Liga cette saison. Son pire total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2006/07(46). #FCBCAD— Stats Foot (@Statsdufoot) February 21, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона