Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» показывает худший результат в Примере за последние 14 лет

22 Февраля 2021, 09:39,

В рамках 23-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на «Камп Ноу» встречалась с «Кадисом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам 23-х туров Примеры на счету подопечных Рональда Кумана 47 набранных очков. Это худший показатель «сине-гранатовых» за указанный отрезок чемпионата с сезона-2006/2007. 14 лет назад каталонский гранд имел в своем активе 46 баллов после 23-х туров.

В текущем сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на восемь очков. Следующий матч каталонцы проведут на своем поле против «Эльче» 24-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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