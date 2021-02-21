Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Месси побил рекорд Хави

21 Февраля 2021, 16:18,

В рамках очередного тура чемпионата Испании в воскресенье «Барселона» играет против «Кадиса». С первых минут на футбольное поле вышел лидер каталонцев в лице Лионеля Месси. Он побил рекорд Хави по количеству проведённых игр за «сине-гранатовых» в чемпионате. Для Месси это 506 игра в Примере, в то время как Хави имеет за плечами 505 игр.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Кадисом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  

Ранее в нынешнем чемпионате Испании Лионель Месси провёл двадцать игр. В них звёздный аргентинец забил пятнадцать голов и отдал пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хави Эрнандес
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