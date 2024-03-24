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Чемпионат Италии. Серия А

Джибриль Сиссе: Лукаку - сильный парень, критика делает его лучше

24 Марта 2024 • 23:18 Комментировать
Лечче
...
Рома
01.04 19:00

Бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о форварде «Ромы» Ромелу Лукаку.

- Ромелу – отличный игрок, он всегда забивает мячи, где бы не находился. Его постоянно критикуют, но он сильный парень в психологическом плане. Критика делает его лучше, - приводит слова Сиссе DH Net.

30-летний Лукаку играет за «Рому» с 2023 года. Ранее он выступал за «Интер», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ряд других клубов.

В нынешнем сезоне на счету бельгийца 26 матчей в итальянском чемпионате, 10 забитых мячей и три ассиста на партнёров. Его контракт с «Ромой» рассчитан ещё на два года.


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