Джибриль Сиссе: Лукаку - сильный парень, критика делает его лучше

Бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о форварде «Ромы» Ромелу Лукаку.

- Ромелу – отличный игрок, он всегда забивает мячи, где бы не находился. Его постоянно критикуют, но он сильный парень в психологическом плане. Критика делает его лучше, - приводит слова Сиссе DH Net.

30-летний Лукаку играет за «Рому» с 2023 года. Ранее он выступал за «Интер», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ряд других клубов.

В нынешнем сезоне на счету бельгийца 26 матчей в итальянском чемпионате, 10 забитых мячей и три ассиста на партнёров. Его контракт с «Ромой» рассчитан ещё на два года.