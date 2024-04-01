«Лечче» с «Ромой» не порадовали голами

В предпоследнем матче 30-го тура Серии А «Лечче» принимал «Рому» и ни в чём, кроме контроля мяча, не уступил фавориту. Антонино Гало слева прорвался к штрафной и стрельнул рядом с ближней девяткой. Роберто Пикколи метров с 20 едва не открыл счет, но вратарь со второй попытки поймал мяч. В следующей атаке снова те же действующие лица, но мяч отбит в сторону. Первый реальный шанс гостей был создан в середине второго тайма, Уссем Ауа оказался сам перед воротами и пробил в голкипера.
Нулевая ничья - закономерный результат. «Лечче» идет на 13-м месте, соперник - пятый.
Протокол игры
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико• 45'Галло Антонино82' (Венути Лоренцо (82') •Алмквист Понтус61' (Сансоне Никола (61') •Блен Алексис•Рамадани Юльбер• 81'Доргу Патрик72' (Уден Реми (72') •Крстович Никола•Пикколи Роберто 38'62' (Банда Ламек (62')
Свилар Миле•Карсдорп Рик84' (Дибала Пауло (84') •Манчини Джанлука•Н'Дика Эван 11'46' (Хёйсен Дин (46') •Анхелиньо Хосе•Кристанте Бриан• 84'Паредес Леандро•Бове Эдоардо64' (Ауа Уссем (64') •Бальданци Томмазо84' (Челик Зеки (84') •Лукаку Ромелу•Залевски Никола64' (Эль-Шаарави Стефан (64')
01 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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