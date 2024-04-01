«Лечче» с «Ромой» не порадовали голами

В предпоследнем матче 30-го тура Серии А «Лечче» принимал «Рому» и ни в чём, кроме контроля мяча, не уступил фавориту. Антонино Гало слева прорвался к штрафной и стрельнул рядом с ближней девяткой. Роберто Пикколи метров с 20 едва не открыл счет, но вратарь со второй попытки поймал мяч. В следующей атаке снова те же действующие лица, но мяч отбит в сторону. Первый реальный шанс гостей был создан в середине второго тайма, Уссем Ауа оказался сам перед воротами и пробил в голкипера.

Нулевая ничья - закономерный результат. «Лечче» идет на 13-м месте, соперник - пятый.