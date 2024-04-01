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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» с «Ромой» не порадовали голами

01 Апреля 2024 • 20:55 Комментировать
Лечче
0:0
Рома
окончен

В предпоследнем матче 30-го тура Серии А «Лечче» принимал «Рому» и ни в чём, кроме контроля мяча, не уступил фавориту. Антонино Гало слева прорвался к штрафной и стрельнул рядом с ближней девяткой. Роберто Пикколи метров с 20 едва не открыл счет, но вратарь со второй попытки поймал мяч. В следующей атаке снова те же действующие лица, но мяч отбит в сторону. Первый реальный шанс гостей был создан в середине второго тайма, Уссем Ауа оказался сам перед воротами и пробил в голкипера.

Нулевая ничья - закономерный результат. «Лечче» идет на 13-м месте, соперник - пятый.

Протокол игры  
Лечче0:0Рома
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто Федерико  45'Галло Антонино 82' (Венути Лоренцо ( 82') Алмквист Понтус 61' (Сансоне Никола ( 61') Блен АлексисРамадани Юльбер  81'Доргу Патрик 72' (Уден Реми ( 72') Крстович НиколаПикколи Роберто  38' 62' (Банда Ламек ( 62')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедонГонсалес ХоанРафья ХамзаТуба АхмедБранколлини ФедерикоБурнете КаталинПьеротти СантьягоЭспозито Себастьяно II
Свилар МилеКарсдорп Рик 84' (Дибала Пауло ( 84') Манчини ДжанлукаН'Дика Эван  11' 46' (Хёйсен Дин ( 46') Анхелиньо ХосеКристанте Бриан  84'Паредес ЛеандроБове Эдоардо 64' (Ауа Уссем ( 64') Бальданци Томмазо 84' (Челик Зеки ( 84') Лукаку РомелуЗалевски Никола 64' (Эль-Шаарави Стефан ( 64')
Запасные: Боер ПьетроПатрисиу РуйЛьоренте ДиегоСаншеш РенатуПисилли НикколоКошта ЖоауСмоллинг Крис
01 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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