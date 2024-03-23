Пинту: «Когда я увольнял Моуринью, мне хотелось умереть»

Бывший спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о том, насколько трудным было решение об увольнении Жозе Моуринью.

Наставник был отправлен в отставку в конце января, а в начале феврале клуб покинул и сам Пинту.

«Это был очень трудный день. Не знаю, как относятся к этому более опытные функционеры, но я ещё молод, и мне хотелось умереть, когда я увольнял Моуринью. Если тренер уходит в отставку, то и ты что-то сделал не так. Мы работали вместе два с половиной года, поэтому ситуация была для меня эмоциональной», – заявил в интервью Sky Sport Пинту.

Напомним, что место Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы» занял Даниэле де Росси.