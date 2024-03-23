Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пинту: «Когда я увольнял Моуринью, мне хотелось умереть»

23 Марта 2024 • 22:03 Комментировать
Лечче
...
Рома
01.04 19:00

Бывший спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о том, насколько трудным было решение об увольнении Жозе Моуринью.

Наставник был отправлен в отставку в конце января, а в начале феврале клуб покинул и сам Пинту.

«Это был очень трудный день. Не знаю, как относятся к этому более опытные функционеры, но я ещё молод, и мне хотелось умереть, когда я увольнял Моуринью. Если тренер уходит в отставку, то и ты что-то сделал не так. Мы работали вместе два с половиной года, поэтому ситуация была для меня эмоциональной», – заявил в интервью Sky Sport Пинту.

Напомним, что место Жозе Моуринью на посту главного тренера «Ромы» занял Даниэле де Росси.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Тьягу Пинту ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Марта
00:18
Бывший спортивный директор «Ромы» Пинту: «Не могу ничего сказать о будущем Дибалы»
21 Марта
03:43
Хейсен: «Хочу вернуться в «Ювентус» и остаться в клубе»
18 Марта
21:31
Тотти: Я надеялся, что у де Росси получится в «Роме» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛЕЧЧЕ РОМА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти Кейн не одинок: Кто из мировых звёзд не выигрывал национальный чемпионат
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
23:07 · Англия. Премьер-лига
Амрабат заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А слухи
22:29 · Англия. Премьер-лига
Осимхен определился со своим новым клубом 1 слухи
22:03 · Италия. Серия А
Пинту: «Когда я увольнял Моуринью, мне хотелось умереть»
20:31 · Италия. Серия А
«Наполи» активирует пункт о продлении контракта с вратарём
20:04 · Италия. Серия А
Генеральный директор «Интера» высказался о своём будущем
19:38 · Италия. Серия А
Владельца «Интера» обязали погасить долг в размере 320 млн евро 1
17:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Ювентуса»: «В Европе на самом деле только одна топ-лига»
16:52 · Италия. Серия А
«Интер» хочет арендовать форварда «Дженоа» с правом выкупа
16:50 · Англия. Премьер-лига
Копмейнерс дал понять, куда хочет перейти из «Аталанты»
15:57 · Италия. Серия А
Названа причина возможного ухода Меньяна из «Милана» 2
15:49 · Италия. Серия А
Назван фаворит на должность тренера «Наполи»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал топ-новичка в оборону – известно имя
15:04 · Италия. Серия А
Дело Ачерби: игрок признался, что употребил слово «чёрный» 1
14:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» придумал, как снизить зарплату Влаховича
13:26 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не будет выкупать Артура
Все новости
Рекомендуем