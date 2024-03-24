Бонек: «Надеюсь, де Росси станет для «Ромы» своим Фергюсоном»

Знаменитый экс-футболист «Ромы» Збигнев Бонек считает, что клуб принял правильное решение, доверившись Даниэле де Росси.

Итальянский специалист заменил на посту главного тренера римлян Жозе Моуринью, уволенного в январе. Под руководством 40-летнего наставника «Рома» выиграла семь из девяти матчей в Серии А, а также добралась до 1/4 финала Лиги Европы, где сыграет с «Миланом».

«Думаю, де Росси пришёл в нужное время – эпоха Моуринью должна была завершиться, настал момент для прекращения этих отношений. Я убеждён, что Даниэле умён, талантлив и очень мотивирован. Это замечательная история: он был игроком «Ромы», затем стал капитаном, а теперь тренирует команду.

Посмотрим, к чему всё это в итоге приведёт. Лично я надеюсь, что де Росси станет для «Ромы» своим Алексом Фергюсоном», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Бонек.