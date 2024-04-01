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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» назвала состав на игру с «Лечче»

01 Апреля 2024 • 18:03 Комментировать
Лечче
0:0
Рома
1 4.50 X 3.55 2 1.88
перерыв

В понедельник вечером «Рома» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Рулевой римской команды Даниэле де Росси принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Свилар, Карсдорп, Манчини, Н’Дика, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Залевски, Бове, Бальданци, Эль-Шаарави.

Матч Серии А между «Лечче» и «Ромой» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома

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ЛЕЧЧЕ РОМА
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