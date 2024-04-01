«Рома» назвала состав на игру с «Лечче»

В понедельник вечером «Рома» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Рулевой римской команды Даниэле де Росси принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Свилар, Карсдорп, Манчини, Н’Дика, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Залевски, Бове, Бальданци, Эль-Шаарави.

Матч Серии А между «Лечче» и «Ромой» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.