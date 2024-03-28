Паредес: «Футбол де Росси – лучший для меня»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес высказался о работе с главным тренером Даниэле де Росси.

Итальянский специалист возглавил римский коллектив в конце января, сменив уволенного Жозе Моуринью. Под руководством знаменитого экс-хавбека команда добилась впечатляющих результатов и сумела вернуться в число претендентов на место в Лиге чемпионов.

«Сейчас я чувствую себя лучше, и теперь моё положение в команде стабильнее, чем раньше. Работа с де Росси приносит мне много пользы. Я считаю, что его видение игры – самое лучшее для меня. Я ощущаю себя сильнее с каждым днём», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова 29-летнего аргентинца.