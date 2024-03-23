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Бывший спортивный директор «Ромы» Пинту: «Не могу ничего сказать о будущем Дибалы»

23 Марта 2024 • 00:18 Комментировать
Лечче
...
Рома
01.04 19:00

Тьягу Пинту, до февраля работавший спортивным директором «Ромы», поделился мнением о нападающем Пауло Дибале.

Именно при португальцы римляне подписали экс-форварда «Ювентуса», что стало для многих неожиданностью.

«Пауло – золотой мальчик. Не только выдающийся игрок, но и такой же человек. Я не скрываю, что испытывал к Пауло большое уважение ещё до того, как узнал его лично, но впоследствии стал уважать его ещё больше, потому что его характер и профессионализм впечатляют.

Будущее Дибалы? Я не знаю. Он очень счастлив в «Роме», но я не могу ничего сказать о его будущем», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Пинту.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала Тьягу Пинту ещё теги

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