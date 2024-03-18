Тотти: Я наделся, что у де Росси получится в «Роме»

Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти высказался о работе Даниэле де Росси на посту главного тренера римского коллектива.

— Я не ожидал, что у него с ходу получится в «Роме», хотя очень надеялся на это. Де Росси демонстрирует, что может быть хорошим специалистом, — цитирует Тотти Football Italia.

Экс-игрок добавил, что вместе со всеми фанатами «Ромы» верит в де Росси.

Напомним, в начале 2024 года 40-летний специалист сменил на посту главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. После 29 туров римляне находятся на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, сумев заработать 51 зачетный балл.