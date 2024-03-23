Пинту: «Я никогда не подписывал в «Рому» игроков без одобрения Моуринью»

Бывший спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту заявил, что всегда советовался с Жозе Моуринью по трансферным вопросам.

Португальский функционер покинул должность в «Роме» в феврале, а его соотечественник-тренер – в январе.

«Вполне естественно, что между спортивным директором и тренером может возникать некоторая напряжённость в трансферный период, но Жозе прекрасно знает, что я был верен ему, клубу и проекту.

У нас могут быть разные идеи, но это не значит, что мы не можем работать сообща. Все решения были приняты коллективно – я никого не подписывал без одобрения Моуринью. Но я бы солгал, если бы сказал, что игроки, которых мы приглашали, были для клуба первым выбором», – цитирует Football Italia Пинту.