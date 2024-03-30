Де Росси рассказал о состоянии Дибалы и Абрахама

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился информацией о текущем состоянии травмированных Пауло Дибалы и Тэмми Абрахама.

Аргентинец получил очередное мышечное повреждение перед перерывом на матчи сборных, а англичанин не появлялся на поле с конца прошлого сезона – он впервые попал в заявку в матче прошедшего тура против «Сассуоло».

«Абрахаму ещё предстоит завершить период восстановление, прежде чем он сможет вновь играть. Что касается Дибалы, то нам нужно будет оценить его состояние. Вчера он тренировался с нами по облегчённой программе, и завтра мы должны будет понять, следует ли включать его в заявку, готов ли он выйти на поле», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси, высказавшегося в преддверии матча против «Лечче», который состоится в понедельник.