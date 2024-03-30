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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси рассказал о состоянии Дибалы и Абрахама

30 Марта 2024 • 22:36 Комментировать
Лечче
...
Рома
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01.04 19:00

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился информацией о текущем состоянии травмированных Пауло Дибалы и Тэмми Абрахама.

Аргентинец получил очередное мышечное повреждение перед перерывом на матчи сборных, а англичанин не появлялся на поле с конца прошлого сезона – он впервые попал в заявку в матче прошедшего тура против «Сассуоло». 

«Абрахаму ещё предстоит завершить период восстановление, прежде чем он сможет вновь играть. Что касается Дибалы, то нам нужно будет оценить его состояние. Вчера он тренировался с нами по облегчённой программе, и завтра мы должны будет понять, следует ли включать его в заявку, готов ли он выйти на поле», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси, высказавшегося в преддверии матча против «Лечче», который состоится в понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лечче Даниэле Де Росси Пауло Дибала Тэмми Абрахам ещё теги

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