Вратарь «Аталанты» может перейти в «Рому»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Сейчас футболист на правах аренды выступает за «Наполи».

По сообщениям TuttoMercatoWeb, в услугах 29-летнего голкипера заинтересована «Рома». Главный тренер римского клуба Даниэле Де Росси лично заинтересован в подписании Голлини и видит в нём первого вратаря для «Ромы».

Зимой в СМИ сообщалось, что «Наполи» размышляет над возможностью выкупа прав на Голлини.

В текущем сезоне Голини провёл семь матчей за «Наполи», в которых только в одном сохранил свои ворота «сухими». Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.