Спаллетти: «Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отдал должное игрокам которые покинули команду перед стартом нынешнего сезона. Напомним, «партенопеи» сейчас идут на первом месте в турнирной таблице Серии А. Уже в следующем туре команда может оформить чемпионский титул, который станет первым с 1990 года.

«Это путь, который начался в прошлом сезоне. Сейчас идёт лишь вторая часть. Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне. Я имею в виду Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье, Фаузи Гулама и Дриса Мертенса», – сказал Спаллетти на пресс-конференции перед очередной игрой своей команды в чемпионате.