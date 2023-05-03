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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне»

03 Мая 2023 • 15:13 Комментировать
Удинезе
...
Наполи
1 4.80 X 3.70 2 1.75
04.05 21:45

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отдал должное игрокам которые покинули команду перед стартом нынешнего сезона. Напомним, «партенопеи» сейчас идут на первом месте в турнирной таблице Серии А. Уже в следующем туре команда может оформить чемпионский титул, который станет первым с 1990 года.

«Это путь, который начался в прошлом сезоне. Сейчас идёт лишь вторая часть. Ушедшие летом игроки тоже сделали вклад в результаты «Наполи» в этом сезоне. Я имею в виду Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье, Фаузи Гулама и Дриса Мертенса», – сказал Спаллетти на пресс-конференции перед очередной игрой своей команды в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Дрис Мертенс Лоренцо Инсинье Фаузи Гулам Калиду Кулибали
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