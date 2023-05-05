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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой: «Кварацхелия входит в тройку лучших игроков Серии А»

05 Мая 2023 • 16:29 Комментировать
Удинезе
1:1
Наполи
окончен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Для меня Хвича входит в тройку лучших игроков этого чемпионата. Скорее всего, его вклад стоит оценивать вместе с Осимхеном — и я Осимхена поставлю совсем чуть выше из-за того, что он забивал больше», — цитирует Мостового «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и стал автором 16 результативных передач. На счету Осимхена 27 голов и 5 ассистов в 34 встречах.

В 33-м туре Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1). Этот результат позволил неаполитанцам досрочно оформить свое чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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