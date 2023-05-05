Де Лаурентис: «Мы сдержали обещание»

Итальянский «Наполи» выиграл чемпионат Италии и президент клуба считает, что он сдержал обещание, данное поклонникам, когда он возглавил клуб. Теперь де Лаурентис хотел бы выиграть и Лигу чемпионов - но не в этом сезоне, разумеется.

- Спасибо! Мы обещали выиграть, и мы сделали это. В воскресенье нас ждет еще один праздник, уже у нас дома. Когда я принял клуб, то сказал, что через десять лет мы будем играть в Европе, а еще через десять лет выиграем чемпионат. Все так и случилось. Теперь нам не хватает двух вещей - выиграть Скудетто снова, а также выиграть Лигу чемпионов, - цитирует слова де Лаурентиса calcionapoli1926.it.