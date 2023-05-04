«Удинезе» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Удинезе - Наполи
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Протокол игры
|(1:0) Ловрич Санди13'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка•Перес Неуэн•Эхизибуэ Кингсли• 17'Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Ловрич Санди•Удоги Дестини•Перейра Роберто•Несторовски Илья
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Н'Домбеле Тангай•Элмас Эльиф•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
04 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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