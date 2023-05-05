Осимхен побил рекорд Это'О

В тридцать третьем туре чемпионата Италии «Наполи» выполнил задачу-минимум в Удине - не проиграл и стал чемпионом Италии. Хотя хозяева и открыли счет, неаполитанцы сумели отыграться во второй половине встречи благодаря голу Виктора Осимхена.

Он стал для нигерийского нападающего двадцать вторым в сезоне, и Виктор, таким образом, побил рекорд, принадлежавший камерунцу Самюэлю Это'О. Тот в бытность свою игроком «Интера» забил за сезон 21 гол и пятнадцать лет оставался рекордсменом среди африканских игроков в итальянском чемпионате.

Но теперь его достижение превзошел Осимхен.