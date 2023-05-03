Маротта: «Интер» всегда должен бороться за чемпионство»

Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о выступлении команды в текущем розыгрыше Серии А.

В настоящий момент коллектив Симоне Индзаги борется за место в верхней четвёрке чемпионата. Изначально «нерадзурри» рассматривались как одни из главных претендентов на титул, однако навязать борьбу «Наполи», который может оформить чемпионство уже завтра, мягко говоря, не получилось.

«Есть ли сожаления из-за выступления в Серии А? Такой клуб, как «Интер», всегда должен бороться за Скудетто. Однако «Наполи» проводит просто выдающийся сезон – эта команда заслужила свой титул», – цитирует инсайдер Николо Скира генерального директора «Интера».