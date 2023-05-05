«Наполи» празднует победу в гостинице, домой игроки уедут только в пятницу

Итальянский «Наполи» стал чемпионом Италии, для этого команде хватило ничьей в Удине, благодаря заработанному очку команда стала недосягаемой для конкурентов. В «Наполи» планировали выиграть Скудетто еще в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Салернитану».

Откладывать праздник руководство клуба не стало - сразу после игры все игроки собрались в гостинице с намерением праздновать титул всю ночь. Домой свежеиспеченные чемпионы Италии поедут лишь в пятницу.

Напомним, что в предыдущий раз «Наполи» побеждал в чемпионате Италии аж в 1990 году, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.