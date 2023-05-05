«Наполи» установил достижение, которого в Серии А не было с 1953 года

Итальянский «Наполи» выиграл чемпионат Серии А - и сделал это стильно, за пять туров до конца сезона. Еще больше впечатляет другой факт - оказывается, «Наполи» стал первым клубом с сезона 1952/1953, который выиграл Скудетто, не имея при этом в составе ни одного игрока, который ранее выигрывал бы итальянский чемпионат. Последним таким клубом был миланский «Интер» - в 1953 году, ровно семьдесят лет тому назад.

Напомним, что это третий чемпионский титул для клуба, ранее «Наполи» побеждал в чемпионате в 1987 и 1990 годах, а также шесть раз выигрывал Кубок Италии - три раза в прошлом столетии, и три раза в 21-м веке.