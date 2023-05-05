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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен сравнялся с Джорджом Веа - абсолютным рекордсменом среди африканских игроков Серии А

05 Мая 2023 • 04:11 Комментировать
Удинезе
1:1
Наполи
окончен

Нигерийский форвард Виктор Осимхен забил гол в ворота «Удинезе», он стал чемпионским для «Наполи» - заработав очко, его команда стала недосягаемой для конкурентов и досрочно взяла чемпионский титул.

Гол Осимхена стал для него уже 46-м за все время выступлений в итальянской Серии А, и по этому показателю он сравнялся с рекордсменом среди африканских игроков по общему количеству забитых мячей в итальянском чемпионате - Джорджем Веа, обладателем «Золотого мяча» в составе «Милана».

Либерийский нападающий выступал за «Милан» с 1995 по 1999 год, после чего перебрался в Англию.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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