Осимхен сравнялся с Джорджом Веа - абсолютным рекордсменом среди африканских игроков Серии А

Нигерийский форвард Виктор Осимхен забил гол в ворота «Удинезе», он стал чемпионским для «Наполи» - заработав очко, его команда стала недосягаемой для конкурентов и досрочно взяла чемпионский титул.

Гол Осимхена стал для него уже 46-м за все время выступлений в итальянской Серии А, и по этому показателю он сравнялся с рекордсменом среди африканских игроков по общему количеству забитых мячей в итальянском чемпионате - Джорджем Веа, обладателем «Золотого мяча» в составе «Милана».

Либерийский нападающий выступал за «Милан» с 1995 по 1999 год, после чего перебрался в Англию.