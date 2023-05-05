Спаллетти - самый возрастной тренер, побеждавший в чемпионате Италии

Итальянский «Наполи» сыграл вничью в Удине, и этого хватило клубу для того, чтобы в третий раз в своей истории стать чемпионом Италии. В 21-м веке это случилось впервые - ранее клуб побеждал в высшей лиге итальянского чемпионата в 1987 и 1990 годах.

Новый рекорд установил наставник «Наполи» Лучано Спаллетти - он, как оказалось, стал самым возрастным тренером, выигравшим свой первый Скудетто. Спаллетти сделал это в возрасте 64 лет и 58 дней.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», это случится в воскресенье, седьмого мая. До конца чемпионата остаются еще пять туров.