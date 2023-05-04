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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» поделил очки с «Удинезе» и спустя 33 года стал чемпионом Италии

04 Мая 2023 • 23:37 Комментировать (2)
Удинезе
1:1
Наполи
окончен

«Удинезе» и «Наполи» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 33-го тура Серии А состоялся 4 мая на стадионе «Дачия Арена».

Протокол игры  
Удинезе1:1Наполи
(1:0) Ловрич Санди13'  
  52'Осимхен Виктор (1:1)
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол ЯкаПерес НеуэнЭхизибуэ Кингсли  17' 82' (Эбоселе Фести ( 82') Самарджич Лазар 82' (Товен Флорьян ( 82') Уолас СоузаЛоврич Санди 78' (Арслан Толгай-Али ( 78') Удоги Дестини 74' (Зеегелаар Марвин ( 74') Перейра РобертоНесторовски Илья
Запасные: Гессанд АксельПаделли ДаниэлеБута ЛеонардуVivaldoМасина АдамПьяна ЭдоардоАбанква Джеймс
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславН'Домбеле Тангай 64' (Зелиньски Пётр ( 64') Элмас ЭльифОсимхен ВикторКварацхелия Хвича 86' (Лосано Ирвинг ( 86')
Запасные: Распадори ДжакомоЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
04 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

Первое за 33 года чемпионство «Наполи» мог и должен добывать ещё в прошлом туре. Нужно было лишь обыграть «Салернитану» на своём поле и красиво отпраздновать победу в окружении своих фанатов. Но не справились с этой задачей неаполитанцы, сыграв 1:1. Теперь появился шанс забрать золото в Удине, однако матч первый тайм против «Удинезе» стал будто продолжением второго тайма против «Салернитаны».

Осимхен, Хвича, Замбо-Ангисса и Лоботка (главные действующие лица этого «Наполи) вышли в старте, но абсолютно ничего не создавали. «Удинезе» оборонялся просто и понятно, иногда выстраивая по две линии. Ничего хозяева не позволили создать будущему чемпиону за первые 45 минут. А сами реализовали единственную свою толковую атаку.

Удоджи с левого края сделал пас в штрафную площадь, где никто не накрыл Ловрича. Санди примерился и без помех пальнул в дальнюю «девятку» - 1:0. И всё на этом. Далее владение мячом за «Наполи», но по ударам «Удинезе» даже перещеголял будущего чемпиона, который всё откладывал получение титула. Больше медлить было нельзя, в Неаполе 60 тысяч зрителей смотрели матч на стадионе.

Толпа взревела от радости во второй половине встречи. Хвича взял отскок после подачи от угла поля и сильно пробил. Сильвестри справился, отразив перед собой, а добивание забрал Виктор Осимхен – 1:1. «Наполи» помчался за победой и даже забил второй гол. Хвича раскрутил защитника на краю, опасно навесив. На линии вратарской сбили Переса, а затем Осимхен неотразимо пробил в угол. Вот только сделал он это уже после свистка, рефери зафиксировал фол в атаке.

Мог добыть победу Зелиньски, откликнувшийся на техничную «закидушку» Элмаса. Плотно пробил Пётр, но Сильвестри вытянулся и парировал у штанги. Опять не смог победить «Наполи», но в этот раз ничьи 1:1 хватило. Недосягаемы для «Лацио» стали футболисты Неаполя за пять туров (16 очков) до финиша. «Наполи» выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года!

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Наполи
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Комментарии (2)
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Alex1972
05 Мая 2023 в 00:12
Гуляй, Неаполь!... Ты это заслужил!..
ЮвиК
04 Мая 2023 в 23:40
Поздравляем болельщиков с чемпионством. Достойная победа!
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