«Наполи» поделил очки с «Удинезе» и спустя 33 года стал чемпионом Италии

«Удинезе» и «Наполи» сошлись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 33-го тура Серии А состоялся 4 мая на стадионе «Дачия Арена».

Первое за 33 года чемпионство «Наполи» мог и должен добывать ещё в прошлом туре. Нужно было лишь обыграть «Салернитану» на своём поле и красиво отпраздновать победу в окружении своих фанатов. Но не справились с этой задачей неаполитанцы, сыграв 1:1. Теперь появился шанс забрать золото в Удине, однако матч первый тайм против «Удинезе» стал будто продолжением второго тайма против «Салернитаны».

Осимхен, Хвича, Замбо-Ангисса и Лоботка (главные действующие лица этого «Наполи) вышли в старте, но абсолютно ничего не создавали. «Удинезе» оборонялся просто и понятно, иногда выстраивая по две линии. Ничего хозяева не позволили создать будущему чемпиону за первые 45 минут. А сами реализовали единственную свою толковую атаку.

Удоджи с левого края сделал пас в штрафную площадь, где никто не накрыл Ловрича. Санди примерился и без помех пальнул в дальнюю «девятку» - 1:0. И всё на этом. Далее владение мячом за «Наполи», но по ударам «Удинезе» даже перещеголял будущего чемпиона, который всё откладывал получение титула. Больше медлить было нельзя, в Неаполе 60 тысяч зрителей смотрели матч на стадионе.

Толпа взревела от радости во второй половине встречи. Хвича взял отскок после подачи от угла поля и сильно пробил. Сильвестри справился, отразив перед собой, а добивание забрал Виктор Осимхен – 1:1. «Наполи» помчался за победой и даже забил второй гол. Хвича раскрутил защитника на краю, опасно навесив. На линии вратарской сбили Переса, а затем Осимхен неотразимо пробил в угол. Вот только сделал он это уже после свистка, рефери зафиксировал фол в атаке.

Мог добыть победу Зелиньски, откликнувшийся на техничную «закидушку» Элмаса. Плотно пробил Пётр, но Сильвестри вытянулся и парировал у штанги. Опять не смог победить «Наполи», но в этот раз ничьи 1:1 хватило. Недосягаемы для «Лацио» стали футболисты Неаполя за пять туров (16 очков) до финиша. «Наполи» выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года!