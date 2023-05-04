Осимхен и Кварацхелия – в основе «Наполи» на потенциально чемпионский матч с «Удинезе»

«Наполи» и «Удинезе» огласили свои составы на очную встречу в рамках итальянской Серии А. Напомним, что в элитном дивизионе Италии продолжается 33-й по счёту тур.

«Удинезе»: Сильвестри, Бекао, Бийол, Перес, Удоги, Ловрич, Уолас, Самарджич, Эхизибуэ, Перейра, Несторовски;

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Мин-Чжэ, Оливера, Замбо-Ангисса, Лоботка, Н’Домбеле, Кварацхелия, Осимхен, Элмас;

Напомним, что «Наполи» сможет стать чемпионом Италии досрочно, даже если наберёт на выезде против «Удинезе» сегодня одно очко. Неаполитанцы станут недосягаемы для «Лацио» со второго места. На данный момент у «Наполи» 79 баллов, а у «орлов» Рима – 64.

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