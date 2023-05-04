«Аншлаг» - стадион «Наполи» будет забит до отказа, хотя клуб играет... в гостях

В Неаполе придумали достаточно интересный способ отпраздновать чемпионский титул, который команда, скорее всего, завоюет уже сегодня вечером в Удине. Для этого «Наполи» достаточно не проиграть местному клубу - при всем уважении к «зебрам» это представляется вполне реальным сценарием.

В Неаполе трансляция матча будет вестись на больших экранах, установленных на стадионе, а болельщикам предложено явиться на стадион и следить за всем этим вместе.

Но так как число мест ограничено, а фанатов футбола в Неаполе намного больше, то и вокруг стадиона руководство клуба организовало восемь зон для просмотра игры - с пивом и пиццей, как и полагается.