​Бастони: «Сыграли солидно»

В восемнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл «Верону», забив уже на третьей минуте игры. Гол так и остался единственным, «Интер» победил и настиг туринский «Ювентус». Успех команды прокомментировал защитник «Интера» Алессандро Бастони, он похвалил одноклубников за солидный футбол и за то, что не пропустили голов.

- Сыграли солидно, как и хотели. Удалось сыграть насухо, что важно, потому что мы многовато пропускаем. Может, наш футбол и не был сегодня самым красивым, но зато он был эффективным, - считает Бастони, слова которого цитирует fcinter1908.it.