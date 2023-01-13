По информации источника, центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр окончательно отверг предложение клуба по новому контракту.

Стороны вели обсуждения ещё с осени, однако так и не достигли договорённости по условиям нового соглашения, в то время как действующее завершается уже в июне. Как сообщает Goal со ссылкой на The Sun, Шкриньяр ответил отказом на финальное предложение «нерадзурри», что серьёзно повышает шансы на уход игрока в январе. В услугах 27-летнего словака заинтересованы лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также «ПСЖ».

Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. Он отыграл 239 матчей за команду, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами.